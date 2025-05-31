Столичные врачи приезжают на работу в Волгоград

В сфере медицины очень большая нехватка кадров, и пациенты поликлиник и больниц это хорошо знают и без всяких исследований. В Волгограде готовы платить 2 миллиона специалистам, которые приедут из других регионов ради работы в наших медучреждениях. Благодаря этому в том числе, с начала года удалось найти 20 специалистов, которых трудоустроили в больницы и поликлиника Волгограда и области, сообщили в администрации региона.