Столичные врачи приезжают на работу в Волгоград

В сфере медицины очень большая нехватка кадров, и пациенты поликлиник и больниц это хорошо знают и без всяких исследований. В Волгограде готовы платить 2 миллиона специалистам, которые приедут из других регионов ради работы в наших медучреждениях. Благодаря этому в том числе, с начала года удалось найти 20 специалистов, которых трудоустроили в больницы и поликлиника Волгограда и области, сообщили в администрации региона.
Врачи переехали в Волгоградскую область из Краснодарского края, Астраханской, Саратовской, Оренбургской областей, из Дагестана и даже из Москвы. Рентгенологи и неврологи, травматологи-ортопеды и терапевты, психиатры и онкологи, хирурги и эндоскописты вышли на работу в несколько областных ЦРБ, в поликлинику № 1 Волгограда, в психиатрическую больницу № 2, в больницу № 22.
Мера поддержки узких специалистов, в том числе из других регионов, работает. Это была инициатива губернатора Бочарова. В прошлом году в регион на работу приехали 57 человек с высшим медицинским образованием.