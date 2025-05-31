Волгоград пахнет ванилью: в городе начался сезон мошки

30 мая 2025 года центр Волгограда почувствовал на себе активность насекомых. Мошка захватывает ЦПКиО, набережную, главные улицы областной столицы. Как сообщают очевидцы, особенно страдают жители южных районов города, Волжский и Дубовский район. Рыбаки, дачники и просто любители провести время у воды вынуждены теперь выходить из дома с репеллентами, шляпами с сеткой и в одежде с длинными рукавами. Горожане признаются — если пару дней назад можно было ещё посидеть на берегу, то сейчас — только бежать вдоль улиц.