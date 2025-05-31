Волгоград пахнет ванилью: в городе начался сезон мошки

После окончания паводка Волгоград традиционно оказался во власти мошки. С прибрежных зон и островов полчища кровососущих насекомых двинулись в город, превратив прогулки на свежем воздухе в настоящее испытание.
30 мая 2025 года центр Волгограда почувствовал на себе активность насекомых. Мошка захватывает ЦПКиО, набережную, главные улицы областной столицы. Как сообщают очевидцы, особенно страдают жители южных районов города, Волжский и Дубовский район. Рыбаки, дачники и просто любители провести время у воды вынуждены теперь выходить из дома с репеллентами, шляпами с сеткой и в одежде с длинными рукавами. Горожане признаются — если пару дней назад можно было ещё посидеть на берегу, то сейчас — только бежать вдоль улиц.
Мошка атакует без предупреждения: забивается под одежду, лезет в нос, уши, доставляет дискомфорт даже в тенистом саду. Единственный способ избежать нападений — не останавливаться на месте и двигаться быстро.
Однако волгоградцы знают, как бороться с напастью. Традиционно местные жители используют самодельные кремы с добавлением ванилина и гвоздичного масла — проверенные средства, которые эффективно отпугивают мошку. В магазинах тем временем началась активная распродажа готовых репеллентов.
Специалисты успокаивают: сезон мошки в регионе обычно длится около 10−14 дней.