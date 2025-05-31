Экс-президент США Байден рассказал, как он справляется с онкологией

Бывший президент США Джо Байден сообщил, что начал лечение от рака простаты, который у него недавно диагностировали. Об этом он рассказал во время выступления в штате Делавэр, трансляцию вел телеканал C-SPAN.
— Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение следующих шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие, — сказал он.
По словам политика, он чувствует себя нормально и рассчитывает на успешный исход терапии. Байден добавил, что его команда также уверена в благоприятном прогнозе.
О болезни Байдена стало известно вечером 18 мая: в СМИ написали, что у него выявлена агрессивная форма рака предстательной железы. Согласно заявлению пресс-секретаря, опухоль оценивается по шкале Глисона в 9 баллов (пятая группа), при этом метастазы распространились на костную ткань. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев. Он добавил, что сильно запущенное заболевание.
Кроме того, супругу экс-президента США Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Что происходило между супругами и какое наказание грозит бывшей первой леди США, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».