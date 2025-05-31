Экс-президент США Байден рассказал, как он справляется с онкологией

Кроме того, супругу экс-президента США Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Что происходило между супругами и какое наказание грозит бывшей первой леди США, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».