Якушев поднял вопрос о поддержке участников СВО в России

«Нужно уделять особое внимание взаимодействию всех участников работы по сопровождению бойцов спецоперации как в части получения льгот и выплат, так и при адаптации к мирной жизни», — подчеркнул Владимир Якушев в беседе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Его слова опубликованы на официальном сайте ЕР. В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги работы комиссии, созданной по указу президента Владимира Путина для координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти и фонда «Защитники Отечества» в вопросах поддержки участников спецоперации.