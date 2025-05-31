В июне красноярцы увидят редкое Клубничное полнолуние

Кроме того, 21 июня в 09:42 по местному времени наступит летнее солнцестояние, что с точки зрения астрономии означает первый день лета в Северном полушарии и первый день зимы в Южном полушарии. Это будет самый длинный день в году. Солнце будет на высоте 57,5 градусов над горизонтом в полдень.