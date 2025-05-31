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В июне красноярцы увидят редкое Клубничное полнолуние

В обсерватории Университета Решетнева рассказали, какие астрономические явления ждут красноярцев в июне.

Источник: AP 2024

Так, уже в первый день лета невооруженным глазом или через бинокль можно увидеть убывающую Луну рядом с Марсом в созвездии Льва. Сам Марс будет наблюдаться по утрам вплоть до 23 июня.

Затем в ночь со 2 на 3 июня наступит пик метеорного потока τ-Геркулиды интенсивностью до 70 метеоров в час. Радиант (точка, из которой исходят метеоры) будет находиться в созвездии Гончих Псов. Поток лучше наблюдать после часа ночи, когда Луна скроется за горизонтом.

Следующий раз метеорный поток можно будет увидеть в ночь с 27 на 28 июня. Интенсивность Июньских Боотидов достигнет 100 метеоров в час. Луна не помешает — после полуночи она зайдёт, и небо станет темнее.

10 июня красноярцам предстоит увидеть почти полную Луну рядом с яркой звездой Антарес (Скорпион), 19 июня — спутник будет рядом с Сатурном и Нептуном в созвездии Рыб.

Самое интересное событие месяца — Клубничное полнолуние. 11 июня можно наблюдать самую низкую полную Луну. В следующий раз такое положение она займет только в 2043 году.

Кроме того, 21 июня в 09:42 по местному времени наступит летнее солнцестояние, что с точки зрения астрономии означает первый день лета в Северном полушарии и первый день зимы в Южном полушарии. Это будет самый длинный день в году. Солнце будет на высоте 57,5 градусов над горизонтом в полдень.