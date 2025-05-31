Минобороны Беларуси сообщило про смерть легендарного советского разведчика Геннадия Юшкевича

В Минобороны рассказали, что в годы Великой Отечественной войны в юном возрасте Юшкевич ушел в партизаны. В 14 лет он стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы «Чайка». В 16 лет Геннадий Юшкевич был членом легендарной разведывательной группы «Джек» 3-го Белорусского фронта, которая успешно действовала в тылу врага.