Минобороны Беларуси сообщило про смерть легендарного советского разведчика Геннадия Юшкевича

Минобороны Беларуси сообщило, что легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич умер в 97 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства обороны.
«Геннадий Владимирович ушел из жизни на 98-м году», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что в годы Великой Отечественной войны в юном возрасте Юшкевич ушел в партизаны. В 14 лет он стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы «Чайка». В 16 лет Геннадий Юшкевич был членом легендарной разведывательной группы «Джек» 3-го Белорусского фронта, которая успешно действовала в тылу врага.
В ведомстве добавляют, что разведчик участвовал в боях за Восточную Пруссию. Сообщается, что Юшкевич был удостоен орденов Отечественной войны первой и второй степени, а также ордена Слава третьей степени.
«В 2010 году Геннадий Юшкевич зачислен в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады специального назначения», — уточнили в Министерстве обороны.
Отмечается, что до самого последнего дня Юшкевич активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Кроме того, он принимал участие в республиканских и региональных мероприятиях, демонстрируя силу духа истинного патриота. В пресс-службе ведомстве выразили соболезнования родным и близким ветерана.
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