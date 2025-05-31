В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить инфекцию при курении кальяна

Эксперты отметили, что влажная и теплая среда внутри кальяна — в колбах, шлангах и трубках — создает благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов. В таких условиях возможно распространение инфекций, таких как туберкулез, кандидоз, герпес и стафилококк.