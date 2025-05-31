В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить инфекцию при курении кальяна

Специалисты Роспотребнадзора ответили на вопросы красноярцев о безопасности курения кальяна и возможных рисках заражения инфекциями.
Вывод однозначен: курение кальяна может представлять опасность для здоровья и не является гигиенически безопасным.
Эксперты отметили, что влажная и теплая среда внутри кальяна — в колбах, шлангах и трубках — создает благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов. В таких условиях возможно распространение инфекций, таких как туберкулез, кандидоз, герпес и стафилококк.
Особую опасность курение кальяна представляет в больших компаниях. Использование одного мундштука значительно увеличивает риск передачи инфекций между участниками.
Роспотребнадзор также подчеркнул, что курение кальяна наносит вред здоровью, и настоятельно рекомендует рассмотреть возможность полного отказа от этой привычки.