Хоценко потребовал обеспечить порядок при подготовке к отопительному сезону

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании регионального правительства поставил перед профильными ведомствами и главами муниципалитетов задачу строго соблюдать сроки и стандарты проведения ремонтных работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Глава региона подчеркнул, что завершение текущего отопительного периода должно стать сигналом для немедленного начала масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В этом году на обновление систем коммунальной инфраструктуры выделено беспрецедентное финансирование, благодаря которому планируется заменить 100 км водо- и теплосетей. Такой объем работ не реализовывался в регионе на протяжении десятилетий.
«Спасибо нашему Президенту за поддержку. Мы направляем значительные средства на обновление коммунальной инфраструктуры. Замена 100 км сетей — это колоссальный объем работы, который требует максимальной ответственности. Это персональная задача министра энергетики и ЖКХ, всей команды министерства, мэра Омска, глав районов и предприятий коммунальной сферы. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок и качественно», — заявил Виталий Хоценко.
Особое внимание губернатор уделил вопросу благоустройства территорий после завершения ремонтных работ. Он категорически исключил возможность оставления разрытых участков и не восстановленных дорог.
«Мы работаем для людей. Давайте делать все по уму и красиво, чтобы жителям было приятно», — подчеркнул глава региона.
Кроме того, Виталий Хоценко поручил обеспечить прозрачное информирование населения. Жители должны быть своевременно уведомлены о местах проведения работ, возможных временных отключениях ресурсов и сроках завершения ремонтных мероприятий.