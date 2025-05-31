Хоценко потребовал обеспечить порядок при подготовке к отопительному сезону

Глава региона подчеркнул, что завершение текущего отопительного периода должно стать сигналом для немедленного начала масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В этом году на обновление систем коммунальной инфраструктуры выделено беспрецедентное финансирование, благодаря которому планируется заменить 100 км водо- и теплосетей. Такой объем работ не реализовывался в регионе на протяжении десятилетий.