1 и 6 июня ряд улиц в Хамовниках будет временно закрыт для проезда транспорта

Так, проехать не получится в Проектируемом проезде № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора), переулке Хользунова (от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта), по улицам Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора), Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской), 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора), 3-й Фрунзенской (от улицы Доватора до улицы Ефремова), Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы), Трубецкой (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта), по дублеру Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте).