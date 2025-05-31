1 и 6 июня ряд улиц в Хамовниках будет временно закрыт для проезда транспорта

В связи с проведением футбольных матчей в спорткомплексе «Лужники» 1 июня с 19:00 и 6 июня с 21:00 до окончания мероприятий закроют движение на нескольких улицах.
Так, проехать не получится в Проектируемом проезде № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Доватора), переулке Хользунова (от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта), по улицам Савельева (от Усачевой улицы до улицы Доватора), Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской), 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора), 3-й Фрунзенской (от улицы Доватора до улицы Ефремова), Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы), Трубецкой (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта), по дублеру Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 на Комсомольском проспекте).
1 и 6 июня с 08:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
Автомобилистов просят учитывать, что 1 и 6 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках, где действуют временные ограничения. Водителям рекомендуется планировать маршрут заранее.