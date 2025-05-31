Мэрия Перми присоединит к ДК «Искра» небольшой центр досуга

Оба культурных учреждения расположены в разных микрорайонах города, но в одном и районе — Орджоникидзевском. «Центр досуга “Альянс”» находится в четырехэтажном кирпичном здании на ул. Генерала Доватора, 1, а ДК «Искра» — на ул. Веденеева, 54. ДК «Искра» (раньше Дворец культуры им. М. Горького) был построен в 1979 году Конструкторским Бюро машиностроения. В 2001 году ДК вошел в состав предприятия, переименованного в НПО «Искра», а в 2009 году — был передан муниципалитету.