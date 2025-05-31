Узбекистан и Турция переведут все виды разрешений на перевозки в электронную форму

В Бухаре состоялась рабочая встреча представителей Министерства транспорта Узбекистана с делегацией Министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а также создания и модернизации автовокзалов и пассажирских хабов в Узбекистане на основе опыта Турции.
Достигнута договоренность об изучении опыта Турции по внедрению «умной транспортной системы» и развитию транспортной инфраструктуры в сфере пассажирских перевозок.
Также участники встречи рассмотрели возможности углубления процессов цифровизации в отрасли с целью создания удобств для национальных перевозчиков в процессе международных грузоперевозок автомобильным транспортом.
В настоящее время бланки разрешений на «двусторонние» и «транзитные» перевозки оформляются в электронном виде (E-permit). Стороны отметили, что в ближайшее время они завершат процесс перевода бланков разрешений «в/из третьей страны» в систему E-permit и запустят систему в тестовом режиме.
Достигнута договоренность с начала 2026 года полностью перевести все виды бланков разрешений в электронную форму.