Узбекистан и Турция переведут все виды разрешений на перевозки в электронную форму

В настоящее время бланки разрешений на «двусторонние» и «транзитные» перевозки оформляются в электронном виде (E-permit). Стороны отметили, что в ближайшее время они завершат процесс перевода бланков разрешений «в/из третьей страны» в систему E-permit и запустят систему в тестовом режиме.