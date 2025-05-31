Власти Ростовской области: Первый энергоблок Южной АЭС запустят в 2036

Помимо этого, на заседании сообщили, что в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, запланировано строительство на Юге России двухблочной атомной электростанции мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок Южной АЭС мощностью 1200 МВт запланирован к вводу в 2036 году, второй блок такой же по мощности — в 2039 году.