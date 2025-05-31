Власти Ростовской области: Первый энергоблок Южной АЭС запустят в 2036

Для бесперебойного обеспечения электричеством жителей Ростовской области и юга России будет построена Южная АЭС. Об этом стало известно на заседании круглого стола в Законодательном собрании Дона, на котором депутаты и эксперты обсудили вопросы обеспечения надежности электроснабжения потребителей в регионе перед жарким летом, когда энергосистемы подвергаются повышенной нагрузке.
В частности, было озвучено, что на обеспечение надежного энергоснабжения в Ростовской области из федерального бюджета выделено 3,1 млрд рублей.
Помимо этого, на заседании сообщили, что в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, запланировано строительство на Юге России двухблочной атомной электростанции мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок Южной АЭС мощностью 1200 МВт запланирован к вводу в 2036 году, второй блок такой же по мощности — в 2039 году.
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