Белорусский туроператор запустил чартеры из Минска на Средиземное море

В РСТО заметили, что направление во многом отличается от остальных курортов Египта, которые находятся на Красном море. Уточняется, что курорты Египта на побережье Средиземного моря начали отстраивать несколько лет назад: вся инфраструктура новая, пляжи «мальдивский» цвет моря, мелкий песок и пятизвездочные отели с сервисом высокого уровня.