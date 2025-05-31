Белорусский туроператор запустил чартеры из Минска на Средиземное море

ТБелорусский туроператор запустил чартеры из Минска на Средиземное море. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.
«Эль-Аламейн — новое направление на нашем рынке, “обкатанное” “Интерсити” в сезоне 2024 года», — сказано в сообщении.
В РСТО заметили, что направление во многом отличается от остальных курортов Египта, которые находятся на Красном море. Уточняется, что курорты Египта на побережье Средиземного моря начали отстраивать несколько лет назад: вся инфраструктура новая, пляжи «мальдивский» цвет моря, мелкий песок и пятизвездочные отели с сервисом высокого уровня.
В пресс-службе «Белавиа» уточнили, что первый рейс в Египет на средиземноморское побережье состоялся 30 мая. Отмечается, что в 2024 году указанное направление стало приятным открытием сезона.
«Ловим вторую волну: полетная программа в Эль-Аламейн продлится до середины октября, вылеты — каждые 10−11 ночей», — уточнил белорусский авиаперевозчик.
Тем временем Беларусь откроет прямое авиасообщение еще с двумя странами с выходом к морю.
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