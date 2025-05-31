В Хабаровске началось обучение по программе «Герои Vостока»

— Сейчас нам крайне не хватает рук, не хватает умных голов, честных открытых людей, которые не думают о коррупции, а жертвуя собой идут и выполняют государственные задачи, — подчеркнул Сергей Кузнецов. — Эти ребята привыкли решать вопросы очень быстро, они не ищут долгих путей, они не рассуждают. У них в голове четкие алгоритмы слаженности, сплоченности, и они работают с точки зрения запроса на справедливость и на порядочность. Именно такие люди и нужны. Сейчас самая главная задача — их быстро обучить. А учитывая, что они быстро обучаемы, у них это будет получаться.