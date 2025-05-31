В Хабаровске началось обучение по программе «Герои Vостока»

В Доме официальных приемов правительства Хабаровского края дали старт началу занятий по региональной программе обучения для участников и ветеранов специальной военной операции «Герои Vостока», сообщает hab.aif.ru.
Напомним, что проект стартовал 20 января. Он стал продолжением федеральной программы «Время героев», который по поручению президента России Владимира Путина решили распространить на все регионы страны. Основная задача — подготовить кадры для работы в органах государственной власти и местного самоуправления.
Больше 500 человек решили попробовать свои силы и подали заявки на участие. Отбор состоял из нескольких этапов. Желающие войти в программу заполняли анкеты, писали эссе, проходили тестирование и собеседование. В результате для обучения отобрали 50 кандидатов. Кроме того, не менее 25 военнослужащих внесут в резерв, они приступят к учебе после возвращения домой из зоны СВО.
Символично, что главный этап — непосредственно начало обучения по программе — стартовал в День города Хабаровска. Ведь и для участников, и для организаторов это стало настоящим праздником.
Всех участников первого потока поздравили с этим событием, а после в торжественной обстановке им вручил зачетные книжки директор Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС Евгений Меркулов. Вуз выступает основным оператором программы, именно на его базе будут проходить занятия. Кроме того, к работе привлекут преподавателей Тихоокеанского государственного университета и ряд специалистов-практиков, которые поделятся своими знаниями и опытом.
Как отметил вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, каждый из 50 участников проекта обязательно найдет свое место «на государственной и муниципальной службе, на работе в вертикально интегрированной компании либо в отраслевом направлении». Это пообещал лично глава региона Дмитрий Демешин.
— Сейчас нам крайне не хватает рук, не хватает умных голов, честных открытых людей, которые не думают о коррупции, а жертвуя собой идут и выполняют государственные задачи, — подчеркнул Сергей Кузнецов. — Эти ребята привыкли решать вопросы очень быстро, они не ищут долгих путей, они не рассуждают. У них в голове четкие алгоритмы слаженности, сплоченности, и они работают с точки зрения запроса на справедливость и на порядочность. Именно такие люди и нужны. Сейчас самая главная задача — их быстро обучить. А учитывая, что они быстро обучаемы, у них это будет получаться.
На протяжении всего периода отбора участников сопровождали сотрудники регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Они болели за своих подопечных всей душой и радовались их успехам на каждом этапе, как своим собственным.
— Абсолютно все идут сюда осознанно. Они понимают сложности, с которыми им придется столкнуться, потому что для них это направление абсолютно новое. Понимают сложности в обучении, потому что изучать им придется много и в очном формате, и в дистанционном дома, и вместе с наставниками. Будет проделана огромнейшая работа, — рассказала руководитель филиала фонда Алена Чаплыгина. — Абсолютно каждый в своем эссе говорил, что они хотят работать на благо края, любят Хабаровский край, хотят, чтобы он развивался. У нас здесь ребята не только из Хабаровска. Это и Комсомольск-на-Амуре, и разные районы нашего края.
Помощь региону действительно главное для героев. До этого они защищали свою Родину с оружием в руках. Теперь хотят бороться за ее будущее и в тылу. Так один из участников программы, действующий сотрудник отряда специального назначения «Ерофей», командир боевого отделения, майор полиции Александр Ковалев поделился, что хочет помочь развитию спорта.
— Я занимаюсь армейским рукопашным боем, универсальным боем и спортивным метанием ножей. Проводим турниры, в сентябре в Хабаровске состоится первый чемпионат России по метанию ножей. Я всю жизнь в спорте и вижу, как он развивается, какие бывают проблемы. Есть над чем работать. Хочется проявить себя в этом направлении с помощью программы, — признался Ковалев.
После торжественной части «Героев Vостока» пригласили на их первое занятие. Оно прошло в формате деловой игры. Курсанты разделились на команды, где познакомились друг с другом, а после создали модель краевого правительства. В такой необычной форме им предстояло подумать о проблемах и задачах, которые есть в регионе. Как отметили организаторы, эта игра будет длиться не один день, и спустя несколько занятий участники смогут представить реальные идеи, полезные для края.
Занятия по программе будут идти до декабря. В них войдут лекции и практикумы. Участники пройдут ряд модулей. А по итогам обучения получат дипломы о профессиональной переподготовке.