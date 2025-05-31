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Из-за жары на трассе в Челябинской области закрывают движения для фур

Из-за жары на трассах в Челябинской области введено ограничение для большегрузов.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 67% 745 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Аномальная жара, выше 32 градусов, вводит свои правила в Челябинской области. Из-за нее ввели временное ограничение для движения большегрузов по федеральным трассам.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00 в субботу, 31 мая, и в это же время в воскресенье, 1 июня. Движение закроют только для фур, автобусы и легковушки смогут передвигаться по трассам как и прежде.

— Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь в любую минуту, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

На каких участках федеральных трасс вводят ограничения, сообщили в пресс-службе Челябинского росавтодора:

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1548+651 — км 1871+058;

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург км 11+400 — км 130+169;

— А-310 Челябинск-Троицк — граница с Республикой Казахстан км 16+270 — км 146+128;

— Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск км 12+950 — км 465+331;

— Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень км 0+000 — км 91+462;

— Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган км 125+421 — км 356+282.