В Иркутске сыграли в футбол депутаты городской Думы и Заксобрания

Игра прошла на поле стадиона Локомотив в Ново-Ленино. Капитаны команд — спикеры Александр Ведерников и Евгений Стекачев. В составе — депутаты и их помощники, а так же сотрудники аппаратов. И хоть результат игры не был принципиально важен, спортивный азарт взял свое: парламентарии вдохновенно сражались за мяч и старательно били по воротам. Итоговый счет 5:4 в пользу команды ЗС.