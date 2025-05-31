В Иркутске сыграли в футбол депутаты городской Думы и Заксобрания

В Иркутске в течение двух выходных дней проходят мероприятия, посвященные 105-летию Ленинского округа города. В первый день, 31 мая, состоялся дружеский футбольный матч между командами Законодательного Собрания Иркутской области и Думы Иркутска.
Игра прошла на поле стадиона Локомотив в Ново-Ленино. Капитаны команд — спикеры Александр Ведерников и Евгений Стекачев. В составе — депутаты и их помощники, а так же сотрудники аппаратов. И хоть результат игры не был принципиально важен, спортивный азарт взял свое: парламентарии вдохновенно сражались за мяч и старательно били по воротам. Итоговый счет 5:4 в пользу команды ЗС.
— Мы поддержали идею отметить 105-летие округа футбольным матчем, своим примером показать, как важен здоровый образ жизни для развития во всех направлениях, — отметил спикер областного парламента Александр Ведерников. — Ленинский округ — это трудовая мускулатура Иркутска, здесь находятся крупнейшие предприятия, которые имеют стратегическое значение для области и для всей страны. Пусть он дальше развивается, благоустраивается, чтобы жителям было комфортно здесь работать и рожать детей!
Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев также считает спорт отличным поводом для популяризации здорового образа жизни и налаживания связей между представительными органами разных уровней.
— К тому же замечательный повод, накануне Дня Ленинского района, одного из крупнейших в Иркутске. Здесь строится много спортивных объектов, — отметил председатель городской Думы.
Напомним: 31 мая в Ленинском округе проходит несколько спортивных мероприятий, а 1 июня в парке «Комсомольский» состоится фестиваль 2Счастье чистой воды. Отражение", посвященный юбилею территории.