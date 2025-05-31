Минтруда сказало, что количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Согласно данным на 1 мая 2025 года, в стране продолжают работать более 470 тысяч белорусов, достигших пенсионного возраста. Так, с сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество работающих пенсионеров выросло на 6%.
В Минтруда уточнили, что женщин среди работающих пенсионеров в три раза больше, чем мужчин.
«В основном вносят вклад в экономику и одновременно пополняют свой кошелек белорусы в первую фазу заслуженного отдыха, то есть в 5−10 лет после назначения пенсии», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве заметили, что в среднем продолжительность работы на пенсии составляет примерно пять лет: это не только неполная, но также и полная занятость. Уточняется, что больше всего пенсионеров работают в сферах образования, промышленности, здравоохранения, социального обслуживания, а также науки.
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