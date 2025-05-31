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Минтруда сказало, что количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%

Минтруда Беларуси сказало, что более 470 тысяч пенсионеров продолжают работать.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, что количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Согласно данным на 1 мая 2025 года, в стране продолжают работать более 470 тысяч белорусов, достигших пенсионного возраста. Так, с сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество работающих пенсионеров выросло на 6%.

В Минтруда уточнили, что женщин среди работающих пенсионеров в три раза больше, чем мужчин.

«В основном вносят вклад в экономику и одновременно пополняют свой кошелек белорусы в первую фазу заслуженного отдыха, то есть в 5−10 лет после назначения пенсии», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что в среднем продолжительность работы на пенсии составляет примерно пять лет: это не только неполная, но также и полная занятость. Уточняется, что больше всего пенсионеров работают в сферах образования, промышленности, здравоохранения, социального обслуживания, а также науки.

Ранее мы собрали 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен.

Кстати, Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.

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