Минтруда сказало, что количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 6%

В ведомстве заметили, что в среднем продолжительность работы на пенсии составляет примерно пять лет: это не только неполная, но также и полная занятость. Уточняется, что больше всего пенсионеров работают в сферах образования, промышленности, здравоохранения, социального обслуживания, а также науки.