Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам объяснили, как правильно выбирать и готовить диетическое мясо

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю поделились рекомендациями по выбору диетического мяса.

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю поделились рекомендациями по выбору диетического мяса.

В числе наиболее полезных видов — курица, индейка, кролик, телятина, конина и оленина. Эти продукты отличаются низким содержанием жира и являются ценными источниками белков, витаминов и микроэлементов.

При покупке мяса эксперты советуют обращать внимание на его упругость, отсутствие посторонних запахов и равномерный цвет. Перед приготовлением рекомендуется удалять кожу и видимый жир. Наилучшие способы приготовления — это варка, тушение, запекание или готовка на пару.

Для поддержания здоровья важно сочетать мясные продукты с овощами. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, гипертонией, диабетом, а также с проблемами желудочно-кишечного тракта и избыточным весом.