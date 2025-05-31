Красноярцам объяснили, как правильно выбирать и готовить диетическое мясо

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю поделились рекомендациями по выбору диетического мяса.
В числе наиболее полезных видов — курица, индейка, кролик, телятина, конина и оленина. Эти продукты отличаются низким содержанием жира и являются ценными источниками белков, витаминов и микроэлементов.
При покупке мяса эксперты советуют обращать внимание на его упругость, отсутствие посторонних запахов и равномерный цвет. Перед приготовлением рекомендуется удалять кожу и видимый жир. Наилучшие способы приготовления — это варка, тушение, запекание или готовка на пару.
Для поддержания здоровья важно сочетать мясные продукты с овощами. Это особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, гипертонией, диабетом, а также с проблемами желудочно-кишечного тракта и избыточным весом.