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Военные пояснили причину скопления бронетехники на левом берегу Дона в Ростове

Жители Ростова заметили скопление военной техники на левом берегу Дона.

Источник: Комсомольская правда

Скопление военной техники на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, которое заметили жители города и поделились увиденным в соцсетях, было связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню военного автомобилиста. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Напомним, ранее в городе прошли торжественные мероприятия, включавшие автопробег ретротехники и выставку современных образцов военной автомобильной техники в Левобережном парке.

Программа началась с возложения цветов к памятнику погибшим воинам-автомобилистам в Новочеркасске. Затем колонна из ретроавтомобилей — «Москвич 2140», «Волга» ГАЗ-24, ВАЗ-2108 в спецокрасе военной автоинспекции — проследовала в Ростов.

На выставке в донской столице были представлены восстановленные советские автомобили, среди которых «Победа», «Чайка» и ЗИС-110, а также современная бронетехника, в том числе «Тигр-М», ЗСА-Т «Линза», «Торнадо-У».

Для гостей организовали спортивные эстафеты и концертную программу. Также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

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