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Крупнейшая в году вспышка плазмы произошла на Солнце

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Крупнейшая в этом году вспышка солнечной плазмы, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце в субботу, 31 мая. Об этом сообщили Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН.

Источник: AP / Solar Dynamics Observatory / NASA

Событие было зафиксировано в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100 и сопровождалось вспышкой уровня M8.2. Это привело к мощному выбросу массы, направленному прямо в сторону Земли.

Совокупность космических средств слежения зарегистрировала данный выброс ночью 31 мая.

Ученые прогнозируют, что облако солнечной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня. Ожидается, что это вызовет серию магнитных бурь, которые могут стать самыми крупными в 2025 году, с пиковыми значениями до уровня G4. Вероятность более сильных бурь уровня G5 оценивается в 2%.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять классов: A, B, C, M и X.

Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, влияющие на работу спутников и энергосистем.