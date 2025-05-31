Крупнейшая в году вспышка плазмы произошла на Солнце

Ученые прогнозируют, что облако солнечной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня. Ожидается, что это вызовет серию магнитных бурь, которые могут стать самыми крупными в 2025 году, с пиковыми значениями до уровня G4. Вероятность более сильных бурь уровня G5 оценивается в 2%.