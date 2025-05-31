Крупнейшая в году вспышка плазмы произошла на Солнце

Событие было зафиксировано в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100 и сопровождалось вспышкой уровня M8.2. Это привело к мощному выбросу массы, направленному прямо в сторону Земли.
Совокупность космических средств слежения зарегистрировала данный выброс ночью 31 мая.
Ученые прогнозируют, что облако солнечной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня. Ожидается, что это вызовет серию магнитных бурь, которые могут стать самыми крупными в 2025 году, с пиковыми значениями до уровня G4. Вероятность более сильных бурь уровня G5 оценивается в 2%.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять классов: A, B, C, M и X.
Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, влияющие на работу спутников и энергосистем.