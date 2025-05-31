На период нереста. Вылов сома запрещен в Беларуси

Из всех рыб, обитающих в Беларуси, сом является самым крупным пресноводным хищником. Считается, что сом — одна из самых оседлых рыб и редко отправляется в далекие путешествия. Десятки лет с молодости до глубокой старости он почти круглый год живет в одной и той же яме, выходя из нее лишь для поиска пищи, да и то недалеко. Однако весной, перед началом нереста, у сома начинается «бродячая жизнь», которая длится около месяца. В это время он покидает свою яму и поднимается вверх по реке, часто заходя в пойму и поемные озера. Там же сом и нерестится.