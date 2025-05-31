На период нереста. Вылов сома запрещен в Беларуси

«Запрет на лов сома обыкновенного в период нереста является одной из мер охраны этого некогда краснокнижного вида. Сом нерестится позже других весенне-нерестующих рыб при хорошем прогреве воды. Он потребляет сорную, больную и погибшую рыбу, является биомелиоратором водоемов, создавая благоприятные условия для развития здоровой ихтиофауны», — отметили в БООР.
Из всех рыб, обитающих в Беларуси, сом является самым крупным пресноводным хищником. Считается, что сом — одна из самых оседлых рыб и редко отправляется в далекие путешествия. Десятки лет с молодости до глубокой старости он почти круглый год живет в одной и той же яме, выходя из нее лишь для поиска пищи, да и то недалеко. Однако весной, перед началом нереста, у сома начинается «бродячая жизнь», которая длится около месяца. В это время он покидает свою яму и поднимается вверх по реке, часто заходя в пойму и поемные озера. Там же сом и нерестится.
Благодаря мероприятиям по воспроизводству рыбных ресурсов сом обитает во многих реках Беларуси, некоторых крупных озерах и водохранилищах. Кроме того, сом обыкновенный является ценной промысловой рыбой. В случае непреднамеренного вылова сома, рыбу необходимо отпустить в живом и неповрежденном виде.
Также в Белорусском обществе охотников и рыболовов напомнили, что в рыболовных угодьях Витебской области продолжает действовать запрет на лов всех видов рыбы по 8 июня. Исключение — любительское рыболовство, проводимое рыболовом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных (или двойных, тройных крючков), в светлое время суток с берега без захода в воду, а также с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность.