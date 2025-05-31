«Белтехосмотр» сказал о проверке ТО новой категории транспортных средств. Подробности привели в пресс-службе организации.
Сообщается, что «Белтехосмотр» получил аттестат аккредитации от 16 мая 2025 года сроком на пять лет. Указанный аттестат позволяет проводить работы, касающиеся контроля изотермических свойств специальных транспортных средств (речь идет рефрижераторы), которые находятся в эксплуатации.
В пресс-службе уточнили, что организация уже в ближайшее время начнет проводить оценку соответствия транспортных средств требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, которые предназначены для данных перевозок от 1 сентября 1970 года.
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