«Белтехосмотр» сказал о проверке ТО новой категории транспортных средств

В пресс-службе уточнили, что организация уже в ближайшее время начнет проводить оценку соответствия транспортных средств требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, которые предназначены для данных перевозок от 1 сентября 1970 года.