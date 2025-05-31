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Продажу алкоголя в Нижегородской области ограничат 1 июня

По закону, розничная продажа алкогольной продукции в Нижегородской области запрещена в местах проведения массовых мероприятий на время их празднования.

Продажа алкоголя в Нижегородской области будет ограничена 1 июня, в День защиты детей. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Продажа алкоголя будет ограничена 1 июня. По закону, розничная продажа алкогольной продукции в Нижегородской области запрещена в местах проведения массовых мероприятий на время празднования.

Руководителей торговых предприятий Нижнего Новгорода проинформировали об ограничении продажи алкоголя. Это касается тех организаций, которые расположены в непосредственной близости к образовательным учреждениям.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцев приглашают на празднование Международного дня защиты детей.