Продажу алкоголя в Нижегородской области ограничат 1 июня

Продажа алкоголя в Нижегородской области будет ограничена 1 июня, в День защиты детей. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте развития предпринимательства.
Продажа алкоголя будет ограничена 1 июня. По закону, розничная продажа алкогольной продукции в Нижегородской области запрещена в местах проведения массовых мероприятий на время празднования.
Руководителей торговых предприятий Нижнего Новгорода проинформировали об ограничении продажи алкоголя. Это касается тех организаций, которые расположены в непосредственной близости к образовательным учреждениям.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцев приглашают на празднование Международного дня защиты детей.