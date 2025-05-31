В Минске ограничат движение транспорта по ул. Саперов 31 мая и 1 июня

В связи с выполнением работ по замене асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Саперов: с 20.00 31 мая до 5.00 1 июня — со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Тимирязева, с 1.00 до 12.00 1 июня — со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей.