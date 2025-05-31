Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске ограничат движение транспорта по ул. Саперов 31 мая и 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение транспорта по ул. Саперов 31 мая и 1 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с выполнением работ по замене асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Саперов: с 20.00 31 мая до 5.00 1 июня — со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Тимирязева, с 1.00 до 12.00 1 июня — со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей.

Объезд указанного участка возможен по улицам Тимирязева, Орловской, Игнатенко, а также по проспекту Победителей.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.