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В Москве трудоустроили более 190 студентов из 80 стран в рамках Start in Moscow

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 100 иностранных студентов из 80 стран трудоустроены в Москве, свыше 60 успешно проходят стажировки в столичных компаниях и примерно 20 уже прошли практику. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: Freepik

«Более 190 студентов и специалистов из 80 стран, в том числе Африки, СНГ и Азии прошли стажировки или были трудоустроены в рамках проекта Start in Moscow. 100 иностранных специалистов трудоустроено, свыше 60 успешно стажируются и около 20 прошли практику в московских компаниях», — говорится на сайте.

Как отметили там, проект Start in Moscow направлен на сотрудничество столичных предприятий с иностранными талантами «с последующей интеграцией в экономику Москвы». Как отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, партнерами проекта являются 80 московских компаний, на данный момент база иностранных специалистов в рамках Start in Moscow составляет 300 человек.