В Москве трудоустроили более 190 студентов из 80 стран в рамках Start in Moscow

«Более 190 студентов и специалистов из 80 стран, в том числе Африки, СНГ и Азии прошли стажировки или были трудоустроены в рамках проекта Start in Moscow. 100 иностранных специалистов трудоустроено, свыше 60 успешно стажируются и около 20 прошли практику в московских компаниях», — говорится на сайте.