В парке или на даче: как сделать отдых с собакой на природе безопасным

Лето — время пикников, длинных прогулок и долгожданных поездок на дачу. Для многих владельцев собак это еще и возможность провести время с четвероногим другом на свежем воздухе. Однако отдых за городом таит немало рисков: от клещей до побегов и отравлений. «Вечерняя Москва» вместе с доктором ветеринарных наук, экспертом Центра изучения питания и благополучия животных Марианной Онуфриенко выяснила, как правильно подготовиться и безопасно провести выходные на природе с питомцем.
Что важно сделать в первую очередь.
В первую очередь проверьте актуальность прививок собаки, советует эксперт. Даже если питомец не покинет участок, риск контакта с непривитыми животными или дикими зверями остается.
— Вообще подготовку лучше начинать за месяц до поездки: сначала провести дегельминтизацию (избавление от паразитов), затем через две недели пройти процедуру вакцинации, если этого не было сделано ранее, а минимум за сутки до выезда (важно ознакомиться с инструкцией) комплексно обработать собаку от клещей и блох препаратом, одобренным ветеринарным врачом: например, можно использовать капли на холку, спрей или репеллентный ошейник, — объяснила специалист.
Что стоит взять с собой.
Отправляясь с четвероногим другом за город, убедитесь, что взяли с собой:
воду;привычный корм;аптечку;любимые игрушки собаки как для досуга на свежем воздухе, так и для снижения стресса в дороге.
— Если собаке все равно слишком тревожно в машине — она без перерыва скулит и трясется, обсудите с ветеринарным врачом возможность использования успокоительных средств или подумайте о том, чтобы на время вашего отсутствия обратиться к варианту с передержкой, — отметила Марианна Онуфриенко.
С собой в поездке у вас обязательно должна быть аптечка, содержащая:
антигистаминные препараты;перевязочные материалы;средства для дезинфекции ран.
Как лучше перевозить питомца.
Для безопасной перевозки питомца выбирайте прочную и удобную переноску, рекомендует собеседница «ВМ»:
— Если животное не приучено к нахождению в ней, до поездки дайте ему привыкнуть к этому: поставьте переноску в комнате, положите внутрь любимую игрушку или лакомство, чтобы собака могла свободно исследовать ее. Не закрывайте питомца сразу — дайте изучить новый предмет без страха и стресса.
Если раньше собака не ездила с вами на машине, проведите несколько тестовых поездок: начните с совместных выездов на короткие расстояния — в ближайший магазин или кафе, куда разрешено с животными, предложила эксперт.
Каким правилам в питании питомца лучше придерживаться.
Нарушение привычного режима питания животного на отдыхе ведет к частым причинам проблем с пищеварением, предупредила эксперт:
— Не кормите собаку шашлыком и жирной пищей, не давайте ей шоколад, виноград, лук — эти продукты крайне токсичны для животных и могут привести к серьезному отравлению, вплоть до летального исхода. Если хотите угостить питомца, лучше купите специальное лакомство в зоомагазине, а что касается основных приемов пищи, то стоит придерживаться того расписания, к которому собака привыкла дома.
Кроме того, в жаркую погоду миски важно мыть сразу после кормления, подчеркнула специалист. Высокая температура создает идеальные условия для размножения бактерий.
— Особое внимание уделяйте влажному корму: его нельзя оставлять в миске дольше часа, а открытую упаковку храните в холодильнике не более суток, чтобы избежать порчи и сохранить безопасность питания, — добавила собеседница «ВМ».
Безопасность на участке.
Часто собаки проявляют особый интерес к разного рода растительности, но здесь стоит призвать к бдительности: ни в коем случае не давайте питомцу нюхать и тем более есть цветы и растения, так как они могут являться токсичными, предостерегла эксперт:
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— Например, безобидные на первый взгляд гиацинты, лилии, ирисы и тюльпаны могут вызывать у собак серьезные симптомы отравления. Гуляя с питомцем в общественном месте, не подпускайте его к клумбам, а отдыхая на своем участке, оградите зоны с потенциально опасной растительностью или высадите безвредные культуры, например, календулу и розмарин.
Собаки, оставленные без присмотра на дачном участке, также нередко пытаются сбежать, роя подкопы или пытаясь перелезть через забор, заметила специалист:
— Чтобы минимизировать риск потери питомца, закрепите на ошейнике жетон с вашим номером телефона и присмотритесь к процедуре чипирования — это повысит шансы на благополучный исход поиска питомца в случае побега.
Уважение к окружающим.
Даже воспитанный питомец без присмотра может случайно нарушить покой окружающих: испугать детей, повредить клумбы или вступить в конфликт с другими животными. Поэтому вне огороженной территории или специальных площадок для выгула всегда используйте поводок или шлейку, советует эксперт.
— На регулярной основе тренируйте собаку реагировать на базовые команды «ко мне», «рядом», «нельзя» — они помогут при необходимости быстро взять ситуацию под контроль. Также во время этих тренировок важно убедиться, что питомец умеет фокусировать на вас свое внимание и откликаться на кличку даже в шумных и многолюдных местах. Не забывайте: отдых с собакой — это возможность получить позитивный опыт, но только при ответственном подходе, — заключила специалист.
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