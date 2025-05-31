В парке или на даче: как сделать отдых с собакой на природе безопасным

Лето — время пикников, длинных прогулок и долгожданных поездок на дачу. Для многих владельцев собак это еще и возможность провести время с четвероногим другом на свежем воздухе. Однако отдых за городом таит немало рисков: от клещей до побегов и отравлений. «Вечерняя Москва» вместе с доктором ветеринарных наук, экспертом Центра изучения питания и благополучия животных Марианной Онуфриенко выяснила, как правильно подготовиться и безопасно провести выходные на природе с питомцем.