В Красноярске «порядочным» самокатчикам разрешили ездить быстрее

Об этом сообщили в Whoosh и «МТС Юрент».
Напомним, до этих пор самокатчики могли разгоняться максимум до 20 км/ч. Теперь доступная скорость зависит от «порядочности» водителя. Определяться это будет на основе множества факторов: количества поездок, наличия штрафов, аккуратности вождения, качества парковки и возраста и других.
В Whoosh пояснили, что новые пользователи, пока еще незнакомые с сервисом, превышать допустимую скорость не смогут. Представители «МТС Юрент» отметили, что опыт и стиль вождения напрямую влияют на безопасность, поэтому было решено внедрить систему персональных настроек.
Добавим, запрет движения на отдельных территориях продолжит действовать вне зависимости от рейтинга пользователя.