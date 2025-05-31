В Красноярске «порядочным» самокатчикам разрешили ездить быстрее

Напомним, до этих пор самокатчики могли разгоняться максимум до 20 км/ч. Теперь доступная скорость зависит от «порядочности» водителя. Определяться это будет на основе множества факторов: количества поездок, наличия штрафов, аккуратности вождения, качества парковки и возраста и других.