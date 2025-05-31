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В Красноярске «порядочным» самокатчикам разрешили ездить быстрее

В Красноярске кикшеринговые сервисы повысили максимальную скорость на 5 км/ч опытным пользователям с высоким рейтингом.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Об этом сообщили в Whoosh и «МТС Юрент».

Напомним, до этих пор самокатчики могли разгоняться максимум до 20 км/ч. Теперь доступная скорость зависит от «порядочности» водителя. Определяться это будет на основе множества факторов: количества поездок, наличия штрафов, аккуратности вождения, качества парковки и возраста и других.

В Whoosh пояснили, что новые пользователи, пока еще незнакомые с сервисом, превышать допустимую скорость не смогут. Представители «МТС Юрент» отметили, что опыт и стиль вождения напрямую влияют на безопасность, поэтому было решено внедрить систему персональных настроек.

Добавим, запрет движения на отдельных территориях продолжит действовать вне зависимости от рейтинга пользователя.