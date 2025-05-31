Во Владивостоке на месяц закроют фуникулёр для профилактических работ

Во Владивостоке фуникулёр был построен по инициативе тогдашнего главы государства Никиты Хрущёва и введён в эксплуатацию в 1962-м году. Он соединяет центр города с главной смотровой площадкой на склоне Орлиной сопки, предлагая пассажирам живописные виды на бухту Золотой Рог.