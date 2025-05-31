Во Владивостоке на месяц закроют фуникулёр для профилактических работ

Фуникулёр Владивостока закроется на месяц с воскресенья, 1 июня, для проведения планового технического освидетельствования. Эта мера необходима для поддержания безопасности и надёжности работы транспортного средства.
Закрытие продлится до 30 июня, в течение этого времени специалисты проведут комплексную проверку всех систем и механизмов фуникулёра. В программу осмотра войдёт диагностика несущих конструкций, канатов, тормозных устройств, электрооборудования и других ключевых компонентов.
Фуникулёр не только выполняет функцию общественного транспорта, но и считается важным историческим объектом Владивостока. Ежедневно сюда приходят сотни туристов, а сам фуникулёр давно стал визитной карточкой города.
Специалисты, обслуживающие фуникулёр, за долгие годы работы сумели сохранить его в отличном состоянии, проявляя бережное и ответственное отношение к оборудованию.
Во Владивостоке фуникулёр был построен по инициативе тогдашнего главы государства Никиты Хрущёва и введён в эксплуатацию в 1962-м году. Он соединяет центр города с главной смотровой площадкой на склоне Орлиной сопки, предлагая пассажирам живописные виды на бухту Золотой Рог.
Администрация города принесла извинения жителям и гостям Владивостока за временные неудобства.