Коллеги рассказали о гибели в ДТП победителя праймериз в ростовскую гордуму

Стало известно, как погиб победитель праймериз на выборы у гордуму Ростова Алексей Курдин. 37-летний врач-инфекционист, участник СВО и победитель предварительного голосования в городскую думу донской столицы — погиб в автомобильной аварии 25 мая. Трагедия произошла на трассе в Кашарском районе Ростовской области, где мужчина находился за рулем и получил несовместимые с жизнью травмы.
Известно, что выпускник Ростовского медицинского университета, Алексей Курдин возглавлял инфекционное отделение Центральной районной больницы Кашарского района. В период пандемии он руководил ковидным госпиталем, за что был удостоен благодарности министра здравоохранения и медали Профсоюза медработников.
В 2022 году врач добровольно отправился в зону СВО, где дважды побывал на передовой. Коллеги в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» отмечали, что, возвращаясь с фронта, он сразу приступал к работе в больнице.
Кроме того, Алексей Курдин активно занимался общественной деятельностью: в 2014 году стал депутатом Собрания депутатов Кашарского района, а в этом году принял участие в праймериз перед выборами в Ростовскую городскую думу. Трагическая гибель настигла его за день до объявления результатов предварительного голосования, где он одержал победу.
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