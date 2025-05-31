Коллеги рассказали о гибели в ДТП победителя праймериз в ростовскую гордуму

Кроме того, Алексей Курдин активно занимался общественной деятельностью: в 2014 году стал депутатом Собрания депутатов Кашарского района, а в этом году принял участие в праймериз перед выборами в Ростовскую городскую думу. Трагическая гибель настигла его за день до объявления результатов предварительного голосования, где он одержал победу.