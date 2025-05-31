Сколько стоят соки и лимонады в Казахстане

Для анализа были взяты самые распространенные напитки — сок, газировка и лимонад. Итак, насколько отличаются цены в разных регионах страны и где утолить жажду будет дешевле?
Самый дешевый сокможно приобрести в Алматы — всего за 539 тг. Чуть дороже он обойдется жителям Туркестана (550 тг), Уральска (572−718 тг) и Атырау (580 тг). Средний диапазон цен на соки наблюдается в Кызылорде — 600 тг за литр, Кокшетау — от 620 до 765 тг, Костанае — 630 тг, Актобе — 655−743 тг, Караганде — 685 тг и Таразе — 695−709 тг. Дороговато обходится 1 литр соков в Жезказгане, где цена составляет 705 тг, Петропавловске — 725−745 тг, Шымкенте — 760 тг и Павлодаре — 780 тг. Ну, а самые дорогие в Усть-Каменогорске и Семее. Цены на них здесь одинаковые — 810 тг.
Добавим, что натуральные соки стоят в стране достаточно дорого, поэтому для спроса на продукцию производители то и дело устраивают акции. Тогда сок можно приобрести в среднем на 5−10% дешевле.
Фото: Kazinform.
Следующие на очереди любимые напитки молодежи. Многие не видят особой разницы во вкусе газировок, однако есть и ценители, которые ни за что не променяют любимый бренд на похожий напиток с другим названием. Дешевле всего купить литровую бутылку в Кызылорде и Алматы — всего за 500 тг. Ненамного дороже она будет стоить в Шымкенте — 520 тг, Петропавловске — 525 тг, Актобе и Уральске — по 528 тг. Среднюю стоимость на полюбившуюся газировку демонстрируют продавцы Усть-Каменогорска и Семея — по 546 тг, Атырау −550 тг, Тараза — 557 тг, Караганды — 565 тг и Жезказгана — 585 тг. Дороже всего будет приобрести в Туркестане — 600 тг, Костанае — 601 тг, Кокшетау — 606 тг и Павлодаре — 630 тг.
Сравнили мы также цены на любимый всеми лимонад. Дешевле всего литр можно купить в Атырау — за 220 тг и Уральске — 284 тг. Чуть дороже лимонад обходится жителям Туркестана — 300−450 тг, Петропавловска — 320- 400 тг, Алматы — 325 — 551, Кызылорды — 350 — 400 тг и Костаная — 376−540 тг. В Жезказгане и Таразе стоимость начинается уже с 400 тг, в Кокшетау — с 450 тг. Еще дороже он в Шымкенте и Караганде, где за литр вы отдадите 470 тг и выше. Дорогие лимонады продаются в Усть-Каменогорске и Семее — 547 тг, а также в Актобе- 562 тг. Ну и бьет рекорды стоимость в Павлодаре — 680 тг за литр.
Добавим также, что стоимость разнится в зависимости от того, в какую тару упакована жидкость — стеклянную, пластиковую или железную банку. Дешевле всего напитки в пластике. К примеру, в Шымкенте 1 л в пластиковой бутылке стоит 520 тг. Стеклянная за 430 тг вмещает всего 0,25 л, а жестяная объемом в 0,33 л стоит аж 690 тенге.