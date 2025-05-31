Сколько стоят соки и лимонады в Казахстане

Сравнили мы также цены на любимый всеми лимонад. Дешевле всего литр можно купить в Атырау — за 220 тг и Уральске — 284 тг. Чуть дороже лимонад обходится жителям Туркестана — 300−450 тг, Петропавловска — 320- 400 тг, Алматы — 325 — 551, Кызылорды — 350 — 400 тг и Костаная — 376−540 тг. В Жезказгане и Таразе стоимость начинается уже с 400 тг, в Кокшетау — с 450 тг. Еще дороже он в Шымкенте и Караганде, где за литр вы отдадите 470 тг и выше. Дорогие лимонады продаются в Усть-Каменогорске и Семее — 547 тг, а также в Актобе- 562 тг. Ну и бьет рекорды стоимость в Павлодаре — 680 тг за литр.