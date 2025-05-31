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Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. С 31 мая запустили вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков — Евпатория с проходом через Великий Новгород. Об этом сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Первый состав отправляется из Пскова в 13:18, в Евпаторию он прибудет через два дня — в 13:30. Обратное направление стартует в 17:55 из Евпатории и завершает путь в Пскове также спустя два дня в 19:00.

От Евпатории до станции Чудово-Московское вагоны следуют в составе поезда № 179/180 «Таврия» сообщением Евпатория — Петербург, от Чудово до Пскова через Великий Новгород — в составе специально назначенного поезда № 691/692.

уточняют в компании-перевозчике

На маршруте будут курсировать купейные и плацкартные вагоны с периодичность 2−3 раза в неделю.

Ранее сообщалось, что рассматривается возможность железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России. Технически для этого все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью.

Однако в Крым из воссоединенных регионов России запустили новые маршруты автобусных перевозок. Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три — в ЛНР, три — в Херсонской и один — в Запорожской области. Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края — Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.