Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут

Первый состав отправляется из Пскова в 13:18, в Евпаторию он прибудет через два дня — в 13:30. Обратное направление стартует в 17:55 из Евпатории и завершает путь в Пскове также спустя два дня в 19:00.
От Евпатории до станции Чудово-Московское вагоны следуют в составе поезда № 179/180 «Таврия» сообщением Евпатория — Петербург, от Чудово до Пскова через Великий Новгород — в составе специально назначенного поезда № 691/692.
На маршруте будут курсировать купейные и плацкартные вагоны с периодичность 2−3 раза в неделю.
Ранее сообщалось, что рассматривается возможность железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России. Технически для этого все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью.
Однако в Крым из воссоединенных регионов России запустили новые маршруты автобусных перевозок. Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три — в ЛНР, три — в Херсонской и один — в Запорожской области. Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края — Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.