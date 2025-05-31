Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут

Однако в Крым из воссоединенных регионов России запустили новые маршруты автобусных перевозок. Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три — в ЛНР, три — в Херсонской и один — в Запорожской области. Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края — Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.