В июне выездные дни донора пройдут в девяти округах Пермского края

Так, 2, 3 и 4 июня сдать кровь смогут сотрудники АО «ОДК-СТАР», 5 июня — сотрудники Пермского института ФСИН России. 9 июня выездная бригада проведет в Верещагино — там в ДК на ул. Ленина, 10 с 11:00 до 14:00 смогут сдать кровь все желающие без предварительной записи. А 10 июня бригада посетит Добрянку.