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Бизнес, судебная экспертиза и цифровой нотариат: в Ташкенте завершился юридический форум

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. IV Международный юридический форум «Tashkent Law Spring» завершился в Ташкенте. Во второй день форума эксперты обсудили сокращение административных барьеров для бизнеса, внедрение технологий в судебную экспертизу и возможности цифровизации нотариата, сообщает корреспондент Sputnuk Узбекистан.

Источник: Sputnik

Участники отметили: несмотря на потенциал ИИ, человек в правосудии остается ключевой фигурой.

За последние годы в Узбекистане отменено более 160 лицензий и разрешений, а также упрощено оформление 120 видов документов, необходимых для ведения бизнеса. Об этом сообщил начальник Департамента законодательства Министерства юстиции республики Миржалол Аллакулиев.

Мы устранили нормы, возлагающие ненужные обязанности на предпринимателей и население.

отметил Аллакулиев. По его словам, эти меры позволили бизнесу избежать лишних затрат почти на $700 млн

Он также напомнил, что стратегия «Узбекистан — 2030» предусматривает сокращение регуляторной нагрузки на треть и переход к более прозрачной системе законотворчества. Впервые в Центральной Азии в республике внедрена предварительная оценка концепций законопроектов до начала их разработки.

Это позволяет заранее исключить неэффективные инициативы и избыточную нагрузку.

добавил представитель Минюста

Тема цифровой трансформации стала ключевой и в обсуждениях, посвященных судебной экспертизе. Директор Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова Вячеслав Витушкин сообщил, что в центре разрабатываются методы по выявлению контента, созданного нейросетями.

У нас разработана система признаков, по которым эксперты устанавливают, что контент создан искусственным интеллектом — будь то текст, аудиовизуальный материал или синтезированный голос.

пояснил Витушкин

Он уточнил, что в этой работе задействованы специалисты в логистической, компьютерно-технической и химикоскопической экспертизе. При этом, по словам эксперта, ИИ не способен заменить человека при решении сложных задач.

Мы просили нейросеть сгенерировать рассказ в стиле Чехова. Результат был похож, но очевидно — нет той красоты слова и глубины эмоций, которыми обладает человек. Это наше пока главное преимущество.

отметил он

Эксперт подчеркнул, что ИИ становится полезным помощником, позволяющим экономить ресурсы и ускорять экспертизу, но заменить специалиста не может:

Необходимы опыт, интуиция и этика — качества, которыми искусственный интеллект не обладает.

заявил он

По его словам, технологии должны усиливать экспертизу, а не заменять ее.

Правосудие будущего — это не мир роботов, а мир, в котором технологии служат истине, уважают приватность и укрепляют доверие к системе.

заключил эксперт

О потенциале цифровизации нотариата в странах СНГ рассказал президент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик. Он отметил, что Россия готова делиться с Узбекистаном своим опытом по внедрению электронного нотариата.

У нас есть институт, который замещает нотариуса, а в Узбекистане, к сожалению, пока нет. Мы готовы делиться опытом.

сказал Корсик

По данным ВЦИОМ, сегодня более 94% россиян и компаний используют цифровые нотариальные сервисы. Каждое третье нотариальное действие совершается в электронном формате. Среди приоритетов — развитие удаленных нотариальных действий, трансграничные удостоверения и полная онлайн-регистрация сделок с недвижимостью.

Напомним, накануне в столице Узбекистана стартовал IV Международный юридический форум «Tashkent Law Spring».

Темой форума в этом году стала «Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее». Мероприятие собрало более 1 тыс. участников из 40 стран — юристов, IT-специалистов, ученых и представителей бизнес-сообщества.