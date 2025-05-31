Бизнес, судебная экспертиза и цифровой нотариат: в Ташкенте завершился юридический форум

Он также напомнил, что стратегия «Узбекистан — 2030» предусматривает сокращение регуляторной нагрузки на треть и переход к более прозрачной системе законотворчества. Впервые в Центральной Азии в республике внедрена предварительная оценка концепций законопроектов до начала их разработки.