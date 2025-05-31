Бизнес, судебная экспертиза и цифровой нотариат: в Ташкенте завершился юридический форум

Участники отметили: несмотря на потенциал ИИ, человек в правосудии остается ключевой фигурой.
За последние годы в Узбекистане отменено более 160 лицензий и разрешений, а также упрощено оформление 120 видов документов, необходимых для ведения бизнеса. Об этом сообщил начальник Департамента законодательства Министерства юстиции республики Миржалол Аллакулиев.
Мы устранили нормы, возлагающие ненужные обязанности на предпринимателей и население.
Он также напомнил, что стратегия «Узбекистан — 2030» предусматривает сокращение регуляторной нагрузки на треть и переход к более прозрачной системе законотворчества. Впервые в Центральной Азии в республике внедрена предварительная оценка концепций законопроектов до начала их разработки.
Это позволяет заранее исключить неэффективные инициативы и избыточную нагрузку.
Тема цифровой трансформации стала ключевой и в обсуждениях, посвященных судебной экспертизе. Директор Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова Вячеслав Витушкин сообщил, что в центре разрабатываются методы по выявлению контента, созданного нейросетями.
У нас разработана система признаков, по которым эксперты устанавливают, что контент создан искусственным интеллектом — будь то текст, аудиовизуальный материал или синтезированный голос.
Он уточнил, что в этой работе задействованы специалисты в логистической, компьютерно-технической и химикоскопической экспертизе. При этом, по словам эксперта, ИИ не способен заменить человека при решении сложных задач.
Мы просили нейросеть сгенерировать рассказ в стиле Чехова. Результат был похож, но очевидно — нет той красоты слова и глубины эмоций, которыми обладает человек. Это наше пока главное преимущество.
Эксперт подчеркнул, что ИИ становится полезным помощником, позволяющим экономить ресурсы и ускорять экспертизу, но заменить специалиста не может:
Необходимы опыт, интуиция и этика — качества, которыми искусственный интеллект не обладает.
По его словам, технологии должны усиливать экспертизу, а не заменять ее.
Правосудие будущего — это не мир роботов, а мир, в котором технологии служат истине, уважают приватность и укрепляют доверие к системе.
О потенциале цифровизации нотариата в странах СНГ рассказал президент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик. Он отметил, что Россия готова делиться с Узбекистаном своим опытом по внедрению электронного нотариата.
У нас есть институт, который замещает нотариуса, а в Узбекистане, к сожалению, пока нет. Мы готовы делиться опытом.
По данным ВЦИОМ, сегодня более 94% россиян и компаний используют цифровые нотариальные сервисы. Каждое третье нотариальное действие совершается в электронном формате. Среди приоритетов — развитие удаленных нотариальных действий, трансграничные удостоверения и полная онлайн-регистрация сделок с недвижимостью.
Напомним, накануне в столице Узбекистана стартовал IV Международный юридический форум «Tashkent Law Spring».
Темой форума в этом году стала «Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее». Мероприятие собрало более 1 тыс. участников из 40 стран — юристов, IT-специалистов, ученых и представителей бизнес-сообщества.