Летние концерты проекта «Музыка в метро» начнутся на Северном речном вокзале 2 июня

Летом на Северном речном вокзале традиционно проходят живые концерты под открытым небом: звучат инструментальные и вокальные композиции, в том числе авторские песни. Выступления пройдут в рамках седьмого сезона проекта «Музыка в метро», который объединяет более 40 постоянных и временных площадок. Артисты будут играть на станциях метро и Московских центральных диаметров, речных вокзалах и в других городских пространствах. Концерты на открытых площадках проходят при благоприятной погоде.