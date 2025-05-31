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Летние концерты проекта «Музыка в метро» начнутся на Северном речном вокзале 2 июня

С 2 июня на Северном речном вокзале начнутся регулярные выступления участников проекта «Музыка в метро» — открытая сцена будет работать на протяжении всего теплого сезона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: Freepik

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем транспортный комплекс столицы как комфортное культурное пространство. Летом, когда устанавливается теплая погода, площадками проекта “Музыка в метро” становятся в том числе речные вокзалы. Это делает поездки и прогулки по столице еще приятнее и интереснее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Летом на Северном речном вокзале традиционно проходят живые концерты под открытым небом: звучат инструментальные и вокальные композиции, в том числе авторские песни. Выступления пройдут в рамках седьмого сезона проекта «Музыка в метро», который объединяет более 40 постоянных и временных площадок. Артисты будут играть на станциях метро и Московских центральных диаметров, речных вокзалах и в других городских пространствах. Концерты на открытых площадках проходят при благоприятной погоде.