В Омске сохраняется одна из самых низких цен на картофель в России

По данным ресурса «Ай Мониторинг» на 26 мая 2025 года, стоимость картофеля в Омске составляет 72,53 рубля за килограмм, что на 1,27 рубля (1,8%) выше по сравнению с 19 мая.
За последние пять месяцев цена на картофель выросла почти на 68% — с начала года стоимость увеличилась на 29,34 рубля за килограмм.
При этом цена картофеля в Омской области остаётся значительно ниже средней по России: в регионе она составляет 81,38 рубля, тогда как по стране — 94,82 рубля за килограмм.
Капуста белокочанная подешевела на 1% за неделю — до 61,19 рубля за килограмм, однако с начала года цена выросла на 44,3%. Стоимость капусты в Омской области (71,12 рубля) ниже средней по России (78,94 рубля).
Лук репчатый подорожал незначительно — на 0,5% за неделю до 53,81 рубля за килограмм, с ростом в 32,7% с начала года. Цена в регионе (65,15 рубля) также ниже среднероссийской (74,15 рубля).
Морковь демонстрирует значительный рост цены — на 15% за неделю до 55,33 рубля за килограмм, что составляет прирост более 106% с начала года. Средняя цена по Омской области (51,45 рубля) ниже, чем по России (48,98 рубля).