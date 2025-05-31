С начала года в Хабаровске на свет появилось свыше 1,5 тысячи новорожденных

Специалисты Минздрава подсчитали, что из примерно 1,7 тысяч новорожденных 131 обрели жизнь с ЭКО. Такая статистика соответствует целям нацпроекта «Семья» от президента России. В то же время доктора из центра спасают недоношенных младенцев с экстремальным весом и помогают матерям подготовиться к родам. Для этого медперсонал еженедельно проводит Дни открытых дверей с экскурсиями по различным отделениям и кабинетам.