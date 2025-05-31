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С начала года в Хабаровске на свет появилось свыше 1,5 тысячи новорожденных

В хабаровском Перинатальном центре родилось более полутора тысяч детей с 1 января 2025 года.

Источник: AP 2024

Большая часть малышей пришла в мир благодаря естественному оплодотворению, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Специалисты Минздрава подсчитали, что из примерно 1,7 тысяч новорожденных 131 обрели жизнь с ЭКО. Такая статистика соответствует целям нацпроекта «Семья» от президента России. В то же время доктора из центра спасают недоношенных младенцев с экстремальным весом и помогают матерям подготовиться к родам. Для этого медперсонал еженедельно проводит Дни открытых дверей с экскурсиями по различным отделениям и кабинетам.

Для участия нужно заранее записаться по номеру: 8 962 229−28−91.