Энергетики предупредили о веерных отключениях электричества летом в Ростове

Энергетики Ростовской области предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии в предстоящий летний сезон, таких как в прошлом году. Об этом стало известно на заседании круглого стола в донском парламенте, где обсуждались вопросы надежности энергоснабжения региона в условиях прогнозируемых аномальных температур.
Для предотвращения масштабных сбоев из федерального бюджета выделено 3,1 млрд рублей. Средства направят на реализацию Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025−2029 годы.
Первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев сообщил о текущих работах. Уже ведется монтаж оборудования на подстанции ПС Ростовская 500 кВт, ввод которой в эксплуатацию запланирован на конец июня. Также энергокомпании проводят внеочередные проверки линий электропередач до 1 июня.
Как заметили участники круглого стола, несмотря на принимаемые меры, риск введения графиков ограничений сохраняется из-за прогнозируемых экстремальных температур и роста нагрузки на энергосистему Юга.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Власти Ростовской области: Первый энергоблок Южной АЭС запустят в 2036.