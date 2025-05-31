Энергетики предупредили о веерных отключениях электричества летом в Ростове

Энергетики Ростовской области предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии в предстоящий летний сезон, таких как в прошлом году. Об этом стало известно на заседании круглого стола в донском парламенте, где обсуждались вопросы надежности энергоснабжения региона в условиях прогнозируемых аномальных температур.