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Энергетики предупредили о веерных отключениях электричества летом в Ростове

Веерные отключения света грозят жителям Ростовской области этим летом.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии в предстоящий летний сезон, таких как в прошлом году. Об этом стало известно на заседании круглого стола в донском парламенте, где обсуждались вопросы надежности энергоснабжения региона в условиях прогнозируемых аномальных температур.

Для предотвращения масштабных сбоев из федерального бюджета выделено 3,1 млрд рублей. Средства направят на реализацию Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025−2029 годы.

Первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев сообщил о текущих работах. Уже ведется монтаж оборудования на подстанции ПС Ростовская 500 кВт, ввод которой в эксплуатацию запланирован на конец июня. Также энергокомпании проводят внеочередные проверки линий электропередач до 1 июня.

Как заметили участники круглого стола, несмотря на принимаемые меры, риск введения графиков ограничений сохраняется из-за прогнозируемых экстремальных температур и роста нагрузки на энергосистему Юга.

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