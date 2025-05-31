ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные

Особое внимание будет таким трассам как М-5 «Минск — Гомель» и М-3 «Минск — Витебск».
По ее словам, масштабную отработку опасных с точки зрения аварий участков дорог будут проводить в режиме смешанного контроля.
Банадык сообщила, что сотрудники ГАИ будут отрабатывать некоторые трассы на служебных автомобилях без спецокраски.
В первую очередь они будут пресекать нарушения скоростного режима, правил обгона и маневрирования, под особым контролем будут пешеходные переходы, отметила она.
Наряды дорожно-постовой службы, которые заступят на дежурство, ориентированы на выявление пьяных водителей авто и мотоциклов, а также бесправников.
Под особым вниманием ГАИ на этих выходных будут велосипедисты и лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, отметила Банадык.
Она также призвала родителей и водителей уделить повышенное внимание безопасности детей, особенно во дворах и при перевозке несовершеннолетних к местам отдыха.