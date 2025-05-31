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Шелест обратился к омичам из-за тополиного пуха

Глава города напомнил о действии противопожарного режима.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В субботу, 31 мая 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест разместил в своем телеграм-канале обращение к жителям города.

«Уважаемые омичи, в связи с жаркой погодой и началом сезона тополиного пуха, напоминаю о том, что в нашем городе действует особый противопожарный режим. Просьба неукоснительно соблюдать существующие ограничения», — заявил Шелест.

Напомним, что в Омской области действует противопожарный режим, запрещающий не только посещение лесов, а также разведение костров на открытых пространствах, жарку шашлыков и другие действия, способные привести к природным пожарам.