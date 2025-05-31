Движение в районе «Лужников» временно закроют из-за футбольных матчей

Дептранс уточняет, что в воскресенье и 6 июня с 8.00 мск до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также и 1 июня с 19.00 мск до окончания матча, и 6 июня с 21.00 мск до окончания мероприятия введут ограничения на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту, добавляет департамент.