Движение в районе «Лужников» временно закроют из-за футбольных матчей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Движение в районе спорткомплекса «Лужники» временно закроют в воскресенье и 6 июня в связи с проведением футбольных матчей, сообщает столичный дептранс.
«ЦОДД: в связи с проведением футбольных матчей 1 и 6 июня будет временно закрыто движение в районе спорткомплекса “Лужники”, — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Дептранс уточняет, что в воскресенье и 6 июня с 8.00 мск до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также и 1 июня с 19.00 мск до окончания матча, и 6 июня с 21.00 мск до окончания мероприятия введут ограничения на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту, добавляет департамент.
Кроме того, на некоторых участках будет запрещена парковка в воскресенье и 6 июня с 00.01 мск до окончания мероприятий, заключает столичный дептранс.