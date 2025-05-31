«Любит обосноваться на томатах, огурцах землянике, перце». Белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай

Специалист обращает внимание, что вредитель любит обосноваться на томатах, огурцах, землянике. Кроме того, он представляет угрозу и для цветов. К примеру, для роз, гербер, хризантем и других. Неводниченко сообщила, что повреждает насекомое абрикосы, сливы и ряд других фруктов.