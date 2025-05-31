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«Любит обосноваться на томатах, огурцах землянике, перце». Белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай

Специалисты сказали белорусам об опасном новом вредителе — угрозе для урожая.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты сказали белорусам об опасном новом вредителе — угрозе для урожая. Подробности Mazyr.by озвучила специалист Мозырской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Иолита Неводниченко.

Сообщается, что речь идет про вредителя — западный цветочный трипс. Насекомое представляет из себя мелкого жука (примерно от 0,8 до 1,9 миллиметром). Его окраска может быть бледно-желтой или же желто-бурой.

Белорусов предупредили об опасном насекомом, которое может уничтожить урожай. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

Специалист обращает внимание, что вредитель любит обосноваться на томатах, огурцах, землянике. Кроме того, он представляет угрозу и для цветов. К примеру, для роз, гербер, хризантем и других. Неводниченко сообщила, что повреждает насекомое абрикосы, сливы и ряд других фруктов.

— Некротические пятна, сливаясь, образуют отверстия. Листья увядают и опадают. Кроме того, вредитель питается нектаром цветов и пыльцой. На листьях и плодах появляются пузырчатые образования в виде галлов, а также темные рубцы, — заявила специалист.

По ее словам, насекомое является переносчиком ряда вирусных заболеваний. Его яйца и личинки распространяются с посадочным материалом, срезкой, плодоовощной продукцией. При первых признаках обнаружения вредителя нужно обращаться в инспекции по защите растений своих городов.

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