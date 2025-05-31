В Омской области ожидаются грозы, сильный ветер и град. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 31 мая 2025 года местами по Омской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.