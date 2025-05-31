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В Омской области ожидаются грозы, сильный ветер и град

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 31 мая во второй половине дня.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области ожидаются грозы, сильный ветер и град. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 31 мая 2025 года местами по Омской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.

МЧС России напоминает жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду:

— Избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время сильного ветра.

— Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде здания.

— Обходите опасные места, где есть риск падения конструкций или повреждения линий электропередачи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь в пожарно-спасательную службу по телефону 101. Ранее мы писали, что в Омске ожидается резкая смена погоды после 4 июня.