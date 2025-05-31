Первые пляжные электрички отправились из Новосибирска в Искитим 31 мая

31 мая из Новосибирска в Искитим отправились первые пляжные электрички. Дополнительные пригородные поезда для перевозки горожан к местам массового отдыха и купания будут курсировать между двумя этими городами до 31 августа, но только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».
Так, по утрам со станции Новосибирск-Главный будут отправляться электрички № 6653 и № 6655. Первая отходит в 11:00, вторая — в 12:03. Прибытие в Искитим в 12:23 и 13:28 соответственно.
— Пригородный поезд № 6654 отправляется со станции Искитим в 14:03, прибывает на станцию Новосибирск-Главный в 15:34. Электричка № 6656 отправляется со станции Искитим в 15:45, прибывает на станцию Новосибирск-Главный в 17:11, — указано в расписании.