Первые пляжные электрички отправились из Новосибирска в Искитим 31 мая

31 мая из Новосибирска в Искитим отправились первые пляжные электрички. Дополнительные пригородные поезда для перевозки горожан к местам массового отдыха и купания будут курсировать между двумя этими городами до 31 августа, но только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».