В честь 1 июня фонтаны в Красноярске «станцуют» под детские песни (видео)

Напомним, всего в Красноярске сейчас 30 фонтанов, которые содержатся за счет средств городского бюджета. Работать в этом сезоне будут 27 из них. Не включат фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади, «Икар» и «Сталевар» (возле Дворца Труда и Согласия) в Советском районе. Первый временно демонтирован до завершения строительных работ, два других нуждаются в капитальном ремонте, который выполнят после определения источника финансирования.