В честь 1 июня фонтаны в Красноярске «станцуют» под детские песни (видео)

В Красноярске поющие фонтаны будут «танцевать» под детские песни в честь 1 июня. Об этом сообщили в мэрии.
Специальная праздничная программа будет запущена с 13:00 до 14:00 и с 21:00 до 22:00 на Театральной площади и в парке им. 1 Мая.
Со 2 июня фонтаны вернутся в привычный режим работы. На Театральной площади музыка будет звучать по пятницам и субботам с 21:00 до 22:00. В парке им. 1 Мая — с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00.
Напомним, всего в Красноярске сейчас 30 фонтанов, которые содержатся за счет средств городского бюджета. Работать в этом сезоне будут 27 из них. Не включат фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади, «Икар» и «Сталевар» (возле Дворца Труда и Согласия) в Советском районе. Первый временно демонтирован до завершения строительных работ, два других нуждаются в капитальном ремонте, который выполнят после определения источника финансирования.