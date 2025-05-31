Администрация Иркутского района выплатила долг подрядчику в сумме 1,4 млн рублей

— Установлено, что между муниципальным образованием Иркутского района и юридическим лицом заключен контракт на выполнение работ по разработке документации и планировке территории. Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, однако заказчик денежные средства в нарушение условий контракта не перечислил, — говорится в сообщении.