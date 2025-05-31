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Администрация Иркутского района выплатила долг подрядчику в сумме 1,4 млн рублей

Предприниматель не мог получить оплату после выполнения работ.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Иркутского района погасила задолженность перед предпринимателем после вмешательства прокуратуры. Долг перед заказчиком работ по контракту составлял более 1,4 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Установлено, что между муниципальным образованием Иркутского района и юридическим лицом заключен контракт на выполнение работ по разработке документации и планировке территории. Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, однако заказчик денежные средства в нарушение условий контракта не перечислил, — говорится в сообщении.

Прокуратура внесла главе муниципального образования представление. Задолженность по контракту погашена.