Администрация Иркутского района выплатила долг подрядчику в сумме 1,4 млн рублей

Администрация Иркутского района погасила задолженность перед предпринимателем после вмешательства прокуратуры. Долг перед заказчиком работ по контракту составлял более 1,4 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Установлено, что между муниципальным образованием Иркутского района и юридическим лицом заключен контракт на выполнение работ по разработке документации и планировке территории. Подрядчиком работы выполнены в полном объеме, однако заказчик денежные средства в нарушение условий контракта не перечислил, — говорится в сообщении.
Прокуратура внесла главе муниципального образования представление. Задолженность по контракту погашена.