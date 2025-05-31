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В Омской области ожидаются кратковременные перебои в телевещании

Со 2 по 8 июня перебои будут наблюдаться в трех населенных пунктах региона.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области могут столкнуться с кратковременными отключениями телерадиосигнала. Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), перебои связаны с проведением плановых профилактических работ.

Отключения произойдут в нескольких населенных пунктах региона со 2 по 8 июня. График работ опубликован на официальном сайте РТРС.

Фото: omsk.rtrs.ru.

Некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены на другое время в зависимости от погодных условий.

Напомним, что первый и второй мультиплекс (РТРС-1 и РТРС-2) включают популярные телеканалы, такие как «Первый», «Россия 1», НТВ, «МАТЧ!», «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», а также каналы второго мультиплекса: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР» и «Муз ТВ».

РТРС приносит извинения за временные неудобства и рекомендует заранее ознакомиться с графиком отключений для планирования просмотра телепрограмм.