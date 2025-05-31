В Омской области ожидаются кратковременные перебои в телевещании

Напомним, что первый и второй мультиплекс (РТРС-1 и РТРС-2) включают популярные телеканалы, такие как «Первый», «Россия 1», НТВ, «МАТЧ!», «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», а также каналы второго мультиплекса: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР» и «Муз ТВ».