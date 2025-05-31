Минский оператор электросамокатов заявил о вводе контроля за нарушителями

По данным сервиса, более 99,5% поездок в Беларуси именно на их арендованных самокатах проходят без инцидентов. Однако даже подобная статистика пугает компанию. В связи с этим совместно с Мингорисполкомом оператор намерен еще больше уменьшить число инцидентов на дорогах.