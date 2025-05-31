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В Волгоградской области мальчиков больше, чем девочек

Больше всего малышей появилось на свет в июле.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня защиты детей Волгоградстат собрал интересную статистику о юных жителях региона. А в нашей области каждый шестой — несовершеннолетний. Из 434 тысячи детей у нас мальчиков чуть больше, чем девочек: 51,4% против 48,6%. 16 тысяч 123 малыша родились в прошлом году, включая 183 двойни. Самым плодотворным месяц для рождения детей оказался июль (значит, больше всего зачатий случилось в октябре).

82% детей занимаются олимпийскими видами спорта, самые популярные у волгоградской детворы — футбол, легкая атлетика и плавание.