В Волгоградской области мальчиков больше, чем девочек

В преддверии Дня защиты детей Волгоградстат собрал интересную статистику о юных жителях региона. А в нашей области каждый шестой — несовершеннолетний. Из 434 тысячи детей у нас мальчиков чуть больше, чем девочек: 51,4% против 48,6%. 16 тысяч 123 малыша родились в прошлом году, включая 183 двойни. Самым плодотворным месяц для рождения детей оказался июль (значит, больше всего зачатий случилось в октябре).