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В Новосибирской области за год родились более 200 двоен и пять троен

За год в Новосибирской области на свет появились свыше 200 двоен.

Источник: Сиб.фм

В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, Новосибирскстат опубликовал данные за 2023 год. Тогда в регионе на свет появилось 26 тысяч детей, из которых 277 составили двойни, а пятеро семей стали родителями тройняшек.

На начало 2024 года в регионе проживает около 592 тысяч детей и подростков до 18 лет, что составляет 21,2% населения. Большинство малышей (77%) родились в зарегистрированном браке.

Напомним, что в Новосибирской области подгузники подорожали на 16%.