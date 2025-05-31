В Новосибирской области за год родились более 200 двоен и пять троен

В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, Новосибирскстат опубликовал данные за 2023 год. Тогда в регионе на свет появилось 26 тысяч детей, из которых 277 составили двойни, а пятеро семей стали родителями тройняшек.