Чемпионский пояс WWE с автографом Коди Роудса продаётся в Новосибирске

30 мая на торговой площадке «Авито» появилось эксклюзивное предложение — чемпионский пояс WWE с автографом неоспоримого чемпиона Коди Роудса, победителя WrestleMania 40.
Продавец утверждает, что это единственный подобный лот в России, и готов расстаться с ним за 145 000 рублей.
«Этот титул с автографом и оригинальными боковыми пластинами — настоящая веха в истории WWE. Такой шанс выпадает редко», — заявляет автор объявления.
Комплект находится в идеальном состоянии и включает: железный пояс с автографом, базовые боковые пластины, именные пластины Коди Роудса, специальную коробку для пластин и чехол.
По словам продавца, данный лот представляет особую ценность для коллекционеров рестлинга, так как связан с одним из самых ярких моментов современной истории WWE — триумфом Коди Роудса на главном шоу года.
Возможность приобрести столь редкий экземпляр официальной продукции WWE появилась у российских фанатов впервые.