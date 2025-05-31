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Чемпионский пояс WWE с автографом Коди Роудса продаётся в Новосибирске

Уникальный лот включает железную копию титула и оригинальные пластины триумфатора WrestleMania 40.

Источник: Авито

30 мая на торговой площадке «Авито» появилось эксклюзивное предложение — чемпионский пояс WWE с автографом неоспоримого чемпиона Коди Роудса, победителя WrestleMania 40.

Продавец утверждает, что это единственный подобный лот в России, и готов расстаться с ним за 145 000 рублей.

«Этот титул с автографом и оригинальными боковыми пластинами — настоящая веха в истории WWE. Такой шанс выпадает редко», — заявляет автор объявления.

Комплект находится в идеальном состоянии и включает: железный пояс с автографом, базовые боковые пластины, именные пластины Коди Роудса, специальную коробку для пластин и чехол.

По словам продавца, данный лот представляет особую ценность для коллекционеров рестлинга, так как связан с одним из самых ярких моментов современной истории WWE — триумфом Коди Роудса на главном шоу года.

Возможность приобрести столь редкий экземпляр официальной продукции WWE появилась у российских фанатов впервые.